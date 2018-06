Neue Bauplätze für Oberwittighausen

Anzeige

Das Ergebnis mit den Abwägungsvorschlägen lag dem Gemeinderat vor. Soweit Anregungen aufgegriffen wurden, sind sie in die Gesamtfortschreibung des FNP eingearbeitet.

Angefangen wurde mit der Fortschreibung des FNP bereits im Jahr 2008. Zwischendurch musste aufgrund von neuen Entwicklungen und Vorschriften oftmals nachgearbeitet und korrigiert werden. Das Regierungspräsidium sprach deshalb davon, dass es sich vorliegend eher um eine Gesamtfortschreibung als um eine bloße Änderung des FNP handele. Spätestens im Frühjahr 2019 soll der fortgeschriebene Plan endgültig rechtskräftig werden.

Bürgermeister Wessels erläuterte in der Ratssitzung die wesentlichen Änderungen, von denen die Gemeinde Wittighausen betroffen ist. Dabei handele es sich insbesondere um das Neubaugebiet „Am Bären“ und die Gewerbefläche „Höhe beim Dorf“ („Quellwiesen“) in Unterwittighausen, die Sonderbaufläche „Freizeitgelände“ in Vilchband sowie die Gewerbefläche „Lichtweide“ in Oberwittighausen.

Einige dieser Änderungen des FNP waren bereits früher im Gemeinderat besprochen worden. Zudem sind zahlreiche Modifikationen nur mehr Anpassungen an inzwischen eingetretene Gegebenheiten, da für die betroffenen Gebiete zum Beispiel mittlerweile rechtskräftige Bebauungspläne vorliegen.

Entscheidung am 12. Juli

Einhergehend mit der Zustimmung zur Gesamtfortschreibung des FNP bewilligte der Gemeinderat ebenfalls einhellig, dass der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld/Wittighausen in dessen Sitzung am 12. Juli um 17 Uhr im Rathaus Grünsfeld die Auslegungsfrist und die Behördenbeteiligung beschließen werde.

Mischgebiet „Am tiefen Weg“

Gleichsam einstimmig fasste das Ratsgremium einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Mischgebiet „Am tiefen Weg“ auf Gemarkung Oberwittighausen. Mit dem Bebauungsplan „Am tiefen Weg“ sollen die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Ortsteils Oberwittighausen durch die Bereitstellung von Bauplätzen geschaffen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung, was nach derzeitiger Baugesetzregelung bis Ende Dezember 2019 möglich ist, wenn Flächen mit weniger als 10 000 Quadratmeter wieder nutzbar gemacht werden sollen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen einer Innenentwicklung dienen sowie die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018