Neue Gruppierung bei Wahl

Wittighausen.Anlässlich der Kommunalwahl am 26. Mai kandidieren in Wittighausen erstmals Bewerber für den Gemeinderat unter dem Listennamen WfW – Wir für Wittighausen. Da die CDU erstmals in Wittighausen keine eigene Liste erstellt, haben sich die beiden bisherigen Gemeinderäte Herbert Reinhard und Erika Kordmann entschieden, für die Wahl sich unter neuem Namen zu bewerben. Sie werden sich den Wahlberechtigten entsprechend präsentieren. Bild: WfW

