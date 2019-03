Neue Ideen erwünscht

Wittighausen.Die Regionalentwicklung Badisch-Franken bietet Vor-Ort-Beratungen rund um das Förderprogramm „Leader“ in Kommunen der „Leader“-Region Badisch-Franken an. Am 19. März ruft die Regionalentwicklung Badisch-Franken zur „Bürgerzeit“ in Wittighausen auf. Interessierte sind willkommen, ohne Voranmeldung diese offene Sprechstunde zu nutzen und Fragen rund um das Förderprogramm zu stellen. Von 14 bis 16 Uhr steht ihnen das Regionalmanagement im Sitzungssaal des Wittighäuser Rathauses zur Verfügung. Neue Projektideen können ebenfalls besprochen werden.

„Leader“ ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg mit dem Ziel, durch innovative Projekte die ländliche Region weiter zu entwickeln. Als Projektantragsteller können neben Kommunen auch Privatpersonen, Vereine/Verbände oder kleine bis mittlere Unternehmen auftreten. Auf Basis eines von der „Leader“-Aktionsgruppe Badisch-Franken ausgearbeiteten Entwicklungskonzepts sollen in der Region Badisch-Franken besonders Projekte gefördert werden, die neue Impulse im Bereich Energiegewinnung- und einsparung setzen, die Arbeitsplätze in und für die Region schaffen, die ehrenamtliches Engagement fördern und neu anstoßen, die die Ferienregionen „Liebliches Taubertal“ und „Odenwald“ ausbauen und verbessern oder die das kulturelle Erbe der Region erhalten bzw. bekannter machen.

So wurden seit 2015 insgesamt 42 Projekte positiv beschlossen. Unter anderem ist der Frischemarkt Landwehr ein von „Leader“ gefördertes Projekt in Wittighausen. Das Projekt trägt zur Sicherstellung der Grundversorgung für die ländliche Gegend bei. Die aktuelle Förderperiode läuft bis Ende 2020. Projekte können vom Auswahlausschuss vorerst nur noch bis 31. Dezember beschlossen werden. Bürger mit Projektideen sollten sich zeitnah über eine mögliche Förderung informieren. Detaillierte Informationen erteilt die „Leader“-Geschäftsstelle, Walldürn, Telefon 06281/52121397 oder -1398. Hinweise sind unter www.leader-badisch-franken.de.einsehbar.

