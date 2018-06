Pkw rutscht in Wittigbach

Anzeige

Wittighausen.Nachdem ein Peugeot am Montagabend vor dem Ortsbeginn Oberwittighausen verunglückt war, kam das Fahrzeug im Wittigbach zum Liegen und lief zur Hälfte mit Wasser voll.

Der 19-jährige Peugeot-Fahrer war gegen 22 Uhr von Kirchheim kommend in Richtung Oberwittighausen unterwegs.

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Peugeot in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte über das Feld und rutschte in den neben der Straße verlaufenden Bach. Als das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zum Liegen kam, drang Wasser in das Innere. Der 19-Jährige, der leicht verletzt wurde, und sein Beifahrer konnten sich aus dem Wrack befreien.