Prächtiges Kleinod des späten Rokoko

Der „Alte Hochaltar“ in der Pfarrkirche St. Martin in Poppenhausen stehen bei einer Kirchenführung am 25. November im Mittelpunkt.

Poppenhausen. Die Kirchenrenovierung von 1817/18 jährt sich zum 200. Mal. Sie ist das Werk des aus einer angesehenen Tauberbischofsheimer Familie stammenden Pfarrers Anton Steinam. Er musste nach einer schweren Erkrankung seine Lehrtätigkeit am Gymnasium in Tauberbischofsheim aufgeben und übernahm die Pfarrei Poppenhausen, wo er über 40 Jahre segensreich wirkte. Er hat über die Renovierung eine aussagekräftige Schrift verfasst, die in Gänze im Poppenhäuser Kirchenheft „St. Martin“ veröffentlicht wurde und als zeitgeschichtliches Dokument gewertet werden kann.

Zunächst beschreibt er den „elenden“ Zustand der noch weitgehend im romanischen Stil erhaltenen Kirche, die dringend einer Erneuerung bedarf. Die Finanzierung der Baumaßnahme bereitete ihm größte Sorgen, denn das Vermögen des Kirchenfonds war „schmal und die Einnahmen und Ausgaben hoben sich Jahr für Jahr auf“.

Das Jahr 1816 ging als Hungerjahr in die Geschichte ein. Ausgelöst durch einen Vulkanausbruch in Indonesien, dessen Aschewolken monatelang den Erdball umkreisten, für Kälte und Regenwetter sorgten und Missernten und massive Preissteigerungen verursachten. Offensichtlich waren im Gau die Früchte halbwegs geraten und die Bauern konnten die Ernteverluste durch höhere Preise weit mehr als ausgleichen.

Pfarrer Anton Steinam nutzte diese Situation und erbat sich Spenden, um die Umgestaltung der Kirche zu beginnen. Er selbst sammelte, von Haus zu Haus gehend, 300 Gulden, dazu Einzelspenden von 100 und 90 Gulden und weitere Geldgaben und Sachspenden. Jetzt konnte mit dem Umbau begonnen werden.

Die Gemeinde ließ den Boden der Kirche und der Sakristei mit Platten belegen, die Frauen brachten Buttergeld für fünf hohe Fenster und die Jugend des Dorfes bezahlte eine neue Treppe zur Empore. Von Guttätern bezahlt wurden der Beichtstuhl, die Kommunionbank und ein gläserner Lüster angeschafft.

Nun stand zum Abschluss des Umbaus die Fassung der Altäre und der Kanzel an. Dem rührigen Pfarrer Anton Steinam gelang es, einen Wohltäter namens Adam Stoy aus Riedenheim, der zu Lebzeiten 1000 Gulden für eine Kirche spenden wollte, zu veranlassen, dieses Kapital der Kirche in Poppenhausen zu schenken.

Mit diesem Geld konnte als Abschluss der Verschönerung der prächtige Altar im Spätrokokostil angeschafft werden. Er ziert heute als „Alter Hochaltar“ die Seitenkapelle der 1921/22 umgebauten Kirche.

Die 1818 ebenfalls aufgestellten Seitenaltäre und die Kanzel wurden 1922 dem aus der Region stammenden Pfarrer Andreas Eck, Dekan in Zuzenhausen, für die sich im Bau befindliche Kirche seiner Filialgemeinde Hoffenheim geschenkt. Er ermöglichte auch mit einer großzügigen Spende 1941 die Renovierung und Neuvergoldung des Hochaltars von 1818.

Leider konnte der Bildhauer der im frühen 19. Jahrhundert kunstvoll gestalteten Altäre nicht ermittelt werden, da die ganze Baumaßnahme spendenfinanziert und offensichtlich über einen Nebenhaushalt abgewickelt wurde.

In den Kirchenrechnungen dieser Jahre findet sich nicht der geringste Hinweis auf hier tätige Künstler und Handwerker. Lediglich der Ankauf von Baustoffen aus Bütthard, für den sogar Zoll bezahlt werden musste, ist belegt.

Zum Anlass der 200. Wiederkehr der Renovierung von 1817/18 veranstalten Pfarrgemeinde, Bürgerverein Poppenhausen und der Kulturverein Wittighausen eine Kirchenführung am Sonntag, 25. November. Im Anschluss an den Festgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, wird Kunsthistorikerin Dr. Verena Friedrich, die an der Universität Würzburg lehrt und in Fachkreisen höchste Anerkennung erfährt, den „Alten Hochaltar“ von 1818 vorstellen und kunstgeschichtlich würdigen.

Den Besuchern werden fachkundig die nach dem Kirchenumbau von 1921/22 angeschafften Kunstwerke erläutert. Der Kirchenumbau erfolgte in einer Zeit, in der nur sehr wenige Kirchen gebaut oder renoviert wurden. Renommierte Künstler mussten sich daher um Aufträge in kleineren Kirchen bemühen.

Für die Schaffung des Hochaltars und des Marienaltars wurde der aus Gamburg stammende Bildhauer Professor Thomas Buscher gewonnen. 1933 bewarb sich der Kunstmaler Franz Schilling, der vor allem in der Erzdiözese Freiburg tätig war, um die Ausmalung des Chores. Erst 1946 wurde ihm der Auftrag erteilt, den er 1947 fertigstellte.

Das bekannteste Kunstwerk, eine Pieta von Tilman Riemenschneider, ist nur als Kopie, gefertigt von Heinz Schiestl, vorhanden. Er entstammt einer angesehenen Tiroler Künstlerfamilie und war als Holzbildhauer vor allem im fränkischen Raum tätig. Er verstand es meisterhaft, Kunstwerke von Riemenschneider so gut zu kopieren, dass sie heute auch als solche anerkannt werden.

Ein besonderes Schmuckstück ist der im Jahre 2002 vom Berliner Bildhauer Paul Brandenburg geschaffene neue Zelebrationsaltar. Hier kombinierte er gekonnt den filigranen bronzenen Unterbau mit dem wuchtigen Altartisch aus Krensheimer Kernstein. In mehr als 140 Kirchen in ganz Deutschland, wie Kirchheim, Marbach und Oberbalbach, schuf er im Sinne des zweiten Vatikanums neue Altäre.

Steinbildhauer Josef Ank aus Wittighausen war mit Simon Haaf aus Grünsfeld zuständig für die Natursteinarbeiten. Die neuromanischen Altartische , die Kanzel und das Relief über dem Haupteingang, St. Martin darstellend, gelten als Meisterwerke ihrer Hände.

Der aus Wittighausen stammende Bildhauer und später in München erfolgreich tätige Bildhauer Fritz Zipf schuf nach Skizzen von Prof. Buscher den Josefsaltar. Bewundernswert sind die Arbeiten des aus Oberlauda stammenden Ortspfarrers Stanislaus Sack, der fast 20 Jahre hier wirkte. Als begabter Hobbyholzschnitzer schuf er auf Anregung von Prof. Buscher die anbetenden Engel am Hochaltar. Auch die Reliefs der vier Evangelisten im Chor und der monumentale Osterleuchter stammen von ihm.

