Regenrohr beschädigt

Wittighausen.Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Wittighausen. Am Freitag gegen 10 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt in der Badener Straße in Oberwittighausen in Richtung Bayern zu einer Unfallflucht.

Ein Fahrzeugführer kam aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links auf einen überbreiten Gehweg und stieß mit seinem Fahrzeug gegen ein Regenfallrohr. Das Rohr wurde durch den Anstoß aus seiner Halterung gerissen und eingedrückt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise zum Unfall werden unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim engegen genommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.02.2019