Rockiger Song für eine kleine Gemeinde

Das Musikvideo zum Lied „Wir sind Wittighausen“ ist fertig. Der Song wird am Wochenende beim Weindorf präsentiert.

Wittighausen. „Wir sind Wittighausen“ lautet der Titel eines Liedes, das extra für die Gemeinde komponiert wurde und beim Wittighäuser Weindorf am kommenden Samstagabend bei seiner Premiere dem Publikum vorgestellt wird.

Als die Gemeinde Wittighausen durch den Intendanten der Tauberphilharmonie in Weikersheim aufgefordert wurde, sich in diesem Eröffnungssommer zu präsentieren, ahnte niemand, welche kreativen Dimensionen dieses Projekt erreichen würde. Sein Ursprung war mit einem Rezept vergleichbar. Man nehme einen Bürgermeister mit einer Idee und einen Gemeinderat, der hinter dieser Idee steht. Hinzu kommen eine Band mit professionellen Vollblutmusikern aus der eigenen Gemeinde, ein Videograf sowie eine mit gleichsam großer Leidenschaft arbeitende Grafikerin, um das Ganze hübsch zu verpacken – zudem viele helfende Hände aus der Gemeinde. Das Resultat: Ein rockiger Song für die kleinste Gemeinde des Main-Tauber-Kreises.

Mittlerweile wurden die Dreharbeiten abgeschlossen, das Video befindet sich im letzten Feinschliff, der Song und das CD-Cover stehen, die Planungen für die Videopremiere sind in vollem Gange. Am Anfang habe er seine Idee zur Produktion eines gemeindeeigenen Rocksongs kaum vorzubringen getraut, berichtet Bürgermeister Marcus Wessels. Dann habe er zu Jahresbeginn die Musiker Katjana und Dominik Fuchs sowie Sebastian „Sebbo“ Geng (bekannt als Duo-Mitglied „Sebbo & Steini“) zu Rate gezogen. „Die drei waren sofort Feuer und Flamme“, betont Wessels. Innerhalb von zwei Wochen entwickelten sie drei Vorschläge.

Geng erarbeitete einen Entwurf, an den die beiden anderen anknüpften, so dass sich das Trio gegenseitig ergänzte. Die drei Versionen wurden dem Bürgermeister, dessen „Familienrat“ sowie den beiden damaligen Bürgermeisterstellvertretern Herbert Reinhard und Gerhard Skazel präsentiert, worauf die Entscheidung bei der Auswahl auf den Rock-Song „Wir sind Wittighausen“ fiel. Instrumental eingespielt wurde die CD-Aufnahme bei Dominik Fuchs, der im wesentlichen mit seiner Ehefrau Katjana auch den Liedtext geschrieben hatte. Später kamen dann die Gesangsstimmen hinzu.

„Es hat großen Spaß gemacht“

Schon bald sei übereinstimmend außerdem die Idee entstanden, dass auch ein Musik-Video zu dem Wittighausen-Rock-Song erstellt werden solle. Mit Michael Schneider war rasch ein Video-Produzent gefunden, der diesen Projektteil übernahm.

Parallel dazu erfolgte der Design des CD-Covers durch „TrendElement Mediendesign“ von Nadja Wohlfart. „Es hat großen Spaß gemacht, wie sich alles entwickelt hat“, erzählt die Mediendesignerin von „eine Traumprojektgruppe“. Es habe alles ineinander gegriffen, jeder hat Hand in Hand seine Ideen eingebracht und umgesetzt.

Bei den Videoaufnahmen habe man versucht, zumindest symbolisch alle Facetten aufzugreifen, die Wittighausen zu bieten habe, erzählt Wessels. Als „roter Faden“ seien die meisten Aufnahmen aus einem roten VW-Käfer-Cabriolet bei dessen Fahrt durch alle vier Ortsteile gedreht worden. Dazu waren per Aufruf im Amtsblatt der Gemeinde die Bürger zum Mitmachen aufgefordert worden. Bei zusätzlichen Gruppenaufnahmen auf dem Sportplatz hielten die Teilnehmer Schilder mit dem Namen der Ortsteile und „Wir sind Wittighausen“ hoch, die von Kinder der Grundschule gebastelt wurden. „Ein Projekt von Wittighäuser für Wittighäuser“, hebt der Bürgermeister hervor.

Die Generalprobe bestanden hat das Lied „Wir sind Wittighausen“ in Wessels Anwesenheit bereits am Muttertag auf der Bundesgartenschau in Heilbronn, wo es von Sängerin Katjana Fuchs vorgestellt worden war. „Das Lied kam sehr gut an und bei Wiederholung des Refrains haben viele Besucher mitgesungen, obwohl von denen wahrscheinlich kaum jemand Wittighausen kannte“, berichtet der Bürgermeister.

Am Samstag, 10. August, spielen nach der offiziellen Eröffnung des Wittighäuser Weindorfs das Duo „Sebbo & Steini“ und am Abend „Tricia & the Rockbastards“. In der ersten Pause deren Gastspiels wird die Band mit Katjana und Dominik Fuchs sowie Sebastian „Sebbo“ Geng und zudem Daniel Steinshorn erstmals gemeinsam live auf der Bühne den Wittighausen-Rock-Song präsentieren. „Rockt gemeinsam mit uns – Wir sind Wittighausen“, lädt das Projektteam nebst Bürgermeister Wessels zur Premiere am Samstagabend ein.

Käuflich erwerbbar wird die CD mitsamt dem Musikvideo ab Donnerstag, 22. August sein. An diesem Tag wird das Video um 19 Uhr erstmals der Öffentlichkeit bei einer großen Gala im Kindergartensaal in Unterwittighausen gezeigt, bei der auch das Lied wieder live von der Band gespielt wird. Gleichzeitig werden ebenfalls ab dieser Gala Buttons mit „Wir sind Wittighausen!“ erhältlich sein.

Die Präsentation der Gemeinde Wittighausen und einhergehend des Rock-Songs „Wir sind Wittighausen!“ in der Weikersheimer Tauberphilharmonie steht am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr auf dem Programm. „ Gemeinsam für Wittighausen, gemeinsam Wir sind Wittighausen!“, dankt Bürgermeister Marcus Wessels allen Beteiligten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019