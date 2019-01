Schon bald geht es in die Röhre

Bisher liegt man beim Neubau des Tunnels in Wittighausen im Zeitplan. Bald geht es „unter Tage“: Die Röhre erhält eine neue Innenschale aus witterungsbeständigem Stahlbeton.

Wittighausen. Es ist eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre und betrifft nicht wenige Menschen in der Region ganz direkt, denn: Viele Bahnnutzer, vor allem Pendler im Berufsverkehr, müssen mit monatelangen Einschränkungen leben. Im Januar begannen die Arbeiten für den Neubau des 150 Jahre alten Tunnels bei Unterwittighausen auf der Strecke Würzburg-Lauda.

Mit Beginn der Arbeiten Anfang Januar wurde die Strecke für den Personennah- und Güterverkehr gesperrt. In den nächsten Monaten müssen die Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Läuft alles wie vorgesehen, soll die Strecke ab Mitte August wieder freigegeben werden.

Schwierige Witterung

„Wir haben hier alles so angetroffen, wie vor dem Baubeginn besprochen. Die Arbeiten sind gut angelaufen, und alles läuft nach Plan“, informiert die Leiterin des Projekts, Elisabeth Obiero von der Deutsche-Bahn-Netz AG, im Gespräch mit den FN. Die Witterungsbedingungen machen die Arbeit derzeit aber etwas schwierig. „Der starke Frost bereitet uns Kopfzerbrechen. Wir haben die Bauabläufe aber angepasst und führen viele Arbeiten parallel durch“, so Obiero

Ein Neubau des Tunnels sei unter wirtschaftlichen Aspekten unumgänglich gewesen, macht Elisabeth Obiero deutlich. Bei älteren Tunneln gebe es oft das Problem, dass das Mauerwerk mit der Zeit porös werde und das Regenwasser durch den Frost-Tau-Wechsel an der Oberfläche gefriert. „Wenn jetzt ein Zug durch den Tunnel fahren wollte, müsste man erst einmal Eiszapfen abschlagen.“ Momentan werden die Portale und der Oberbau zurückgebaut. In den nächsten Schritten vergrößern die Arbeiter dann den bisherigen Hohlraum, so dass später eine Innenschale aus Stahlbeton eingebaut werden kann. Dann werden die neuen Portale errichtet und die Gleise verlegt.

Der neue Tunnel wird in jede Richtung um zwei Meter verbreitert. Die neue Breite des Tunnels hat den Vorteil, dass in Zukunft kein „Begegnungsverbot“ mehr besteht, und die Züge auf den beiden Gleisen parallel aneinander vorbei fahren können. Eine höhere Frequenz im Güterverkehr ist aber nach Fertigstellung des Ausbaus nicht geplant.

Ein weiterer Vorteil ist, dass durch das neue Material Stahlbeton im Innern eine glatte Oberfläche entsteht. Obiero: „Dadurch ist der Tunnel auch besser vor Wasser und Schadstoffen geschützt. Er soll nach der Erweiterung mindestens 70 Jahre halten.“

Mit 138 Metern ist der Tunnel in Wittighausen, was die Größenordnung angeht, ein „kleineres“ Projekt für die Deutsche Bahn. „Es hat eine klare Definition und Abgrenzung. Gleichzeitig ist der Zeitplan aber dementsprechend enger“, erklärt die Projektleiterin. „Das bedeutet trotzdem nicht weniger Aufwand in der Planung“, verdeutlicht Georg Schulz von der Deutsche-Bahn-Netz AG, der gemeinsam mit Elisabeth Obiero für das Bauprojekt verantwortlich ist.

In der Region habe man ein freundliches Umfeld angetroffen. „Solche Baumaßnahmen werden nicht überall gern gesehen“, berichtet Elisabeth Obiero von ihren bisherigen Erfahrungen. Im Vorfeld sei man auf mehreren Informationsveranstaltungen in den Dialog mit der Bevölkerung getreten, habe deren Anregungen für die vorübergehende Verkehrsregelung aufgenommen und versucht, diese zu berücksichtigen.

Elisabeth Obiero hat aber auch Verständnis für die Pendler, die ja während der Bauzeit mit Einschränkungen klarkommen müssten: „Es tut mir leid für die Betroffenen. Ich verstehe, dass es für viele eine nicht ganz einfache Situation ist.“

Erhalt der Strecke

Elisabeth Obiero stellt aber auch klar, dass das Tunnelprojekt dem Erhalt der Strecke dient. „Sie ist für die Region wichtig. Es ist ja auch in der Diskussion, dass der Personennahverkehr in Zukunft weiter ausgebaut wird.“ Deshalb erführen sie und ihr Projektpartner Georg Schulz auch viel Unterstützung von der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Marcus Wessels.

Schon bald geht es dort bei Wittighausen „unter Tage“, und es wird direkt im Tunnel gearbeitet. Parallel werden die Portalwände weiter mit Spritzbeton verfüllt. Ab Mitte August sollen die Züge den Tunnel dann wieder wie gewohnt befahren können.

