Stimmungsvolle Musik für die Seele

Oberwittighausen.„Das war ja wunderbar, solche Musik hört man hier in der Gegend wirklich sehr selten“, war der begeisterte Ausruf einer Konzertbesucherin nach dem Konzert mit dem Flötenensemble „i flauti dolci“ aus Tauberbischofsheim.

Seit vielen Jahren ist das fünfköpfige Instrumentalensemble der Pfarrgemeinde St. Martin bekannt für außergewöhnliche und selten gehörte Musik, die überaus gekonnt und angenehm präsentiert wird. So auch bei diesem Sommerkonzert, das an dem stimmungsvollen Ort der Sigismundkapelle in Oberwittighausen Musik der Renaissance zu Gehör brachte.

Ausgewogenes Spiel

Bezirkskantor Michael Meuser leitet dieses Ensemble mittlerweile im zehnten Jahr und die Mitspielerinnen Irene Schneider, Marianne Lienich-Prößner, Simone Werner und Stephanie Heiden zeigten sich als ein sehr ausgewogenes , sensibles und sicher auf einander eingespieltes Ensemble. Interessant war auch die musikalische Variation, die Bassstimme bei einigen Musikwerken nicht mit der Flöte, sondern gesanglich auszuführen, was Michael Meuser mit seinem lyrischen Bass einfühlsam umsetzte.

William Byrds „The laeves be green“ (Die Blätter sind grün) machte den Anfang und gab gleichsam das inhaltliche Thema vor. Dann folgten einigen Galliarden von Anthony Holborne, die mit kleinem Schlagwerk apart rhythmisch begleitet wurden. Von John Dowland waren „Claer or cloudy“ und „Humor say“, von William Byrd „In fields abroad“ und „If woman could be fair“ sowie weitere drei Galliarden von Anthony Holborne und „High ho holiday“ zu hören.

Hildegard-Lieder

Dazwischen eingebettet erklangen drei Lieder der Hl. Hildegard von Bingen mit Sequenz „de Spiritu Sancto“ (Sequenz zum Hl. Geist), „de Confessoribus“ (an die Bekenner) und „de Virginibus“ (an die Jungfrauen) als Musik aus der Gründungszeit der Sigismundkapelle. Diese Gesänge strömen Kraft und Ruhe zugleich aus, sind wegen des überaus großen Stimmumfangs und der differenzierten rhythmischen Ausführung sehr anspruchsvoll und zaubern eine tiefe Atmosphäre, die durch einen mitschwingenden Zentralton noch verstärkt wurde. Brigitta Meuser (Alt) trug diese Lieder gekonnt und ausdrucksstark vor und füllte den Raum mit mittelalterlichem Flair.

Eine stimmungsvolle Musikstunde wurde durch den lebhaften Applaus des Publikums in der vollbesetzten Kapelle verdient belohnt. lr

