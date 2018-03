Straßenbeleuchtung nun komplett in LED-Technik

Anzeige

Laut Bürgermeister Marcus Wessels seien in die Komplettumrüstung insgesamt rund 160 000 Euro investiert worden, von denen inklusive der zusätzlichen Mittel gemäß des Kommunalen Investitionsprogramms des Bundes 60 000 Euro durch Fördergelder getragen worden seien.

Unerwünschte Effekte fallen weg

Als weiteres positives Resultat der modernen Lichttechnik nannten Blaschek und Wessels das Wegfallen in der Regel eher unerwünschter Effekte durch die relativ große Lichtstreuung der alten Straßenleuchten auch in benachbarte Vorgärten und Wohnbereiche hinein.

Die ersten LED-Leuchten hatte die Netze BW bereits 2011 im Zuge von Straßensanierungsarbeiten im Wohngebiet „Boxbaum“ in Unterwittighausen installiert. Anfang 2015 begutachtete Wittighausens Gemeinderat im Leuchtenpark der Netze BW in Heilbronn zunächst die verschiedensten Modelle moderner Straßenleuchten.

Unter diesem Eindruck beschloss das Gremium anschließend, sämtliche Straßenlaternen im Gemeindegebiet sukzessive auf LED-Technik umzurüsten.

Die Umstellung in schrittweisen Tranchen habe zudem den Vorteil, dass bei einer gegebenenfalls erforderlichen Erneuerung der jetzigen Lampen in womöglich 20 bis 30 Jahren gleichsam ein sukzessives Vorgehen möglich sein werde, erklärte Ries.

Bei der jetzigen Umrüstung seien drei verschiedene Typen von Leuchten zu differenzieren. Insbesondere in Haupt- und Wohnstraßen wurden sogenannte technische Leuchten installiert. Einige besondere Orte wie etwa vor dem Rathaus in Unterwittighausen erhielten historische oder wie bei der Sigismund-Kapelle in Oberwittighausen besonders dekorative Leuchten. Im Rahmen der Umstellung seien zahlreiche Lampen nebst Gehäuse komplett ausgewechselt worden, bei manchen wie zum Beispiel „Am Plan“ in Unterwittighausen jedoch nur die Leuchteinheit, während man hier die bisherigen Gehäuse beibehalten habe.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Umrüstung freute sich Wessels in mehrfacher Hinsicht: „Neben den vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu den modernen Leuchten und der damit verbundenen besseren Ausleuchtung sind für uns als Gemeinde insbesondere auch die zu erwartenden und nachhaltigen Einsparungen von Energie, Kosten und CO2 von sehr großer Bedeutung“, unterstrich der Bürgermeister. Zudem könne durch die Umstellung auf diese energie- und kosteneffiziente Technik eine gänzlich durchgängige Nachtbeleuchtung gewährleistet werden.

„Unsere kleine Gemeinde nimmt mit der Komplettumrüstung auf LED-Technik eine Vorreiterrolle nicht nur im Landkreis, sondern in ganz Baden-Württemberg ein“, hob Wessels darüber hinaus nicht ohne Stolz hervor. pdw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018