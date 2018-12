Strom-Dachständer sollen abgebaut werden

In der letzten Sitzung des Jahres beschloss der Gemeinderat Wittighausen einstimmig den Abbau der Dachständer zur Elektrizitätsversorgung im Bereich Dorfwiesenweg/Hauptstraße in Vilchband.

Wittighausen. Vor mittlerweile über sechs Jahren wurde der Ausbau des Dorfwiesenweges und der Friedhofstraße in Vilchband durchgeführt. Dabei seien auf Wunsch der EnBW im Zuge des Straßenausbaues die Stromanschlüsse der betroffenen Häuser unter die Erde verlegt worden, um die Dachständer abbauen zu können, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels.

Nachdem bis heute keine entsprechende Maßnahme erfolgt sei, habe die Gemeindeverwaltung erneut nach dem Abbau gefragt. Daraufhin sei ihr von der EnBW mitgeteilt worden, dass eine Phase für die Schaltung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße fehle und deshalb eine Freileitung vom Dorfwiesenweg zur Hauptstraße gespannt werden müsse. Die Bruttoangebotskosten hierfür würden sich auf fast 1500 Euro belaufen.

Seitens der Verwaltung wurde mitgeteilt, dass von zusätzlichen Kosten niemals die Rede gewesen sei. Von der EnBW hieß es, man habe gewartet, ob auch an der Hauptstraße die Verkabelung geändert werde, so dass gegebenenfalls die für die Straßenbeleuchtung benötigte Phase mitverlegt worden wäre. Da dies jedoch nicht erfolgt sei und der Abbau der Dachständer gewünscht werde, bleibe nur diese Möglichkeit. Alternativ wären an der Hauptstraße auch Erdarbeiten möglich, die aber deutlich teurer sein würden. Obwohl der Gemeinderat aufgrund der Zusatzkosten Bedenken äußerte, stimmte das Gremium einer Auftragsvergabe zu.

Für Verärgerung und Diskussionen sorgte der mangelhaft bewerkstelligte Ausbau der Zufahrtsstraße im Gewann „Baumgarten“ von der Vilchbander Straße bis zur Königstraße für den bevorstehenden Tunnelneubau in Unterwittighausen.

Da das Niveau der Baustraße nach Erstellung einer zusätzlichen Tragschicht nebst Auftrag einer Asphaltdecke um etwa 50 Zentimeter höher als zuvor liegt, ist die Zufahrt mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf die anliegenden Ackergrundstücke kaum mehr wie bislang gehandhabt möglich, ohne eventuell Schäden zu riskieren. Darüber hinaus wurden die Bankette und Böschungen der für Schwerlastverkehr ausbauten Zufahrtsstraße teilweise in die Privatgrundstücke gezogen.

Bürgermeister Marcus Wessels gab bekannt, dass bei einer Besichtigung mit Vertretern der Deutschen Bahn und der ausführenden Baufirma vonseiten der Gemeinde heftige Kritik an dieser Art des Ausbaus geäußert worden sei. Nach Mitteilung der Bahnvertreter handele es sich dabei um einen Fehler des Bauunternehmens.

Eine Vereinbarung der Gemeinde Wittighausen mit der Bahn und der Baufirma sieht vor, dass der rund 500 Meter lange Streckenabschnitt nach Beendigung des Tunnelneubaus nicht zurückgebaut werde und die Asphaltdecke erhalten bleibe, um ihn als besonders überörtliche Radwegalternative am Siedlungsrand von Unterwittighausen auszuweisen.

Für den Erhalt der ausgebauten und asphaltierten Wegstrecke würde die Gemeinde erforderliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen vornehmen und deren Kosten tragen. Aufgrund des erheblich höheren Niveaus, als es ursprünglich vorgesehen war, sei laut Wessels zu befürchten, dass die Baustraße nach Beendigung der Tunnelmaßnahmen doch zurückgebaut werden müsse. Zudem sei offen, wer die Kosten gegebenenfalls für eine erneute Asphaltierung übernehmen würde.

Eine Verkehrsschau wurde im Ortsteil Unterwittighausen in der Königstraße im Bereich der Hofeinfahrt zum dortigen Supermarkt durchgeführt: Der Gemeinderat legte daraufhin in der letzten Sitzung fest, dass ein absolutes Halteverbot zunächst nicht beantragt werde, sondern vielmehr auch der Inhaber des Frischemarktes verstärkt darauf hinwirken solle, dass die Zulieferer ihre Lkw nicht mehr auf der Straße parken, sondern zum Entladen in den Hof fahren würden.

Könne jedoch keine Verbesserung der Verkehrssituation festgestellt werden, müsse erneut über ein absolutes Halteverbot diskutiert werden.

Auslöser für die Verkehrsschau war die Beschwerde eines Anliegers in der öffentlichen Ratssitzung Mitte November über die problematische Verkehrssituation in der Königstraße durch den werktäglichen Lkw-Lieferverkehr. Zum einen werde die Ausfahrt aus seinem Hof durch in Höhe seines Anwesens parkende Lkw behindert, zum zweiten entstünden zudem durch Gegenverkehr immer wieder gefährliche Situationen, hatte der Anlieger bemängelt.

