Verkauf von Wertholz

Wittighausen/Markelsheim.Im Main-Tauber-Kreis werden in Kürze rund 4000 Festmeter Wertholz meistbietend verkauft. Das Forstamt des Landratsamt bietet hierzu zwei Begehungen der Submissionsplätze an. Der erste Termin ist am Samstag, 23. Februar, um 9 Uhr in Wittighausen am Parkplatz Bergwald mit Revierleiter Peter Kugler. Die Begehung des Submissionsplatzes auf Gemarkung Markelsheim findet am Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr im Roggenberg mit Revierleiter Eugen Blank statt. Bei beiden Begehungen wird das Ergebnis der Wertholzsubmission bekanntgegeben und der jeweilige Revierleiter steht Waldbesitzern und Teilnehmern Rede und Antwort. Die Termine sind öffentlich. lra/Bild: Sonja Döppert

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.02.2019