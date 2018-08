Vielfalt der musikalischen Beiträge begeisterte

Anzeige

Ausschließlich klassische Blasmusikklänge unter anderem mit Märschen, Polkas und böhmischen Melodien präsentierte ab dem späten Sonntagvormittag bis zum frühen Nachmittag „Rentnerblech“. Das achtköpfige Ensemble, das mit Musikern aus dem Raum Großrinderfeld und Wittighausen im Alter zwischen rund 60 und 81 Jahren besetzt ist, formierte sich vor rund fünf Jahren nach einer Idee am damals 70. Geburtstag von Gerhard Bach (Bariton). Wiederum vielseitige Stilrichtungen ebenfalls von klassischer Blasmusik bis hin zum Beispiel populären Filmmelodien bot zum Ausklang des Festsonntags ab Nachmittag der Musikverein Frohsinn 1950 aus Essfeld. Vor allem am Sonntag konnten die Organisatoren bei geradezu grandiosem Sommerwetter einen sehr zahlreichen Besucherzuspruch aus Nah und Fern verzeichnen bis hin, dass zeitweise kaum mehr freie Plätze auf den Bänken und an den Tischen vorhanden waren.

Dementsprechend zufrieden zog Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten und erneut Hauptorganisator des Festes, Bilanz. So voll sei es am Sonntagmittag wohl noch nie beim Sommerfest der Wittighäuser Musikanten gewesen, meinte er. Gleichzeitig dankte Kordmann der Gemeinde Wittighausen, die erneut die Grundschule und deren Vorplatz zur Verfügung gestellt hatte, für deren Unterstützung sowie den zahlreichen Helfern, die allesamt erheblich dazu beitrugen, dass das Sommerfest der Wittighäuser Musikanten nebst der gebotenen Vielfalt an Musik und kulinarischen Köstlichkeiten auch in diesem Jahr wieder zu einem vollen Erfolg und sehr schönem Erlebnis geworden sei. pdw

