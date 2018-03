Vier Jahre nach Gründung fest zusammengewachsen

Anzeige

Wittighausen.Unter dem Motto „Leb’ dein Leben“ präsentieren die Wittighäuser Musikanten unter Leitung von Thomas Landwehr am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Grundschulaula in Unterwittighausen ihr Jahreskonzert. Davor ruft bereits um 19.30 Uhr die Bläserjugend Wittighausen zum musikalischen Auftakt des Konzertabends auf.

„Leb’ dein Leben“ ist in Anlehnung an die gleichnamige Polka von Rudi Fischer, die Bestandteil des Programms sein wird, der Titel des dritten Jahreskonzertes der Musikanten, die vor vier Jahren gegründet wurden. Ursprüngliches Motiv für die Gründung dieser neuen Formation war, dass die Musikvereine aus Unterwittighausen und Poppenhausen immer mehr mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hatten sowie teilweise kaum mehr spielfähig waren.

Musiker schließen sich an

Aus diesem Grund hatten sich die noch aktiven Musiker aus Unterwittighausen und Poppenhausen schon seit längerem dem Musikverein Oberwittighausen angeschlossen. So wurde zumindest für mehrere Jahre dieser Musikverein mit einem spielfähigen Ensemble am Leben gehalten. Jedoch ging allgemeiner Mitgliederschwund und fehlender Nachwuchs auch an diesem Musikverein nicht spurlos vorbei. Aus diesem Grund gab es immer wieder Überlegungen, die drei Musikvereine zu einem Gesamtverein zusammenzuführen.