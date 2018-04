Wegweisend für die Entwicklung der Gemeinde

Anzeige

Zudem verwies Wessels darauf, dass speziell in kleinen und ländlichen Kommunen wie in Wittighausen das Bereithalten von Bauplätzen zu vergleichbar mit urbanen Räumen äußerst günstige Preisen traditionsbedingt sowie speziell auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels und zum Erhalt attraktiver Infrastrukturen eine sehr hohe Bedeutung habe. Einige ehemalige Wittighäuser hätten sogar einen „Rückzug“ in die Gemeinde geplant. Zugleich hob Wessels die verkehrsgünstige und nahe Lage Wittighausens per Bahn oder Auto nach Würzburg hervor. Mit dem neuen Areal seien günstige Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der Gemeinde durch die Bereitstellung von Plätzen für Wohnbebauung in Unterwittighausen geschaffen worden.

Dreieinhalb Hektar

Insgesamt werde das brutto fast dreieinhalb Hektar umfassende Areal, von denen über 2,6 Hektar Nettobaufläche seien, Raum für 37 zwischen etwa 500 und 1000 Quadratmeter große sowie nebst Glasfaserkabel voll erschlossene Grundstücke zu einem Preis von 78 Euro pro Quadratmeter bieten. Für die Einheiten habe man bislang bereits zehn Festrestreservierungen verzeichnen können. Das gesamte Investitionsvolumen für das neue Wohngebiet bezifferte der Bürgermeister mit etwa 2,2 Millionen Euro. Davon entfielen auf Kanalbau 627 500 Euro, auf Wasserleitungsbau rund 229 500 Euro für sowie für den Straßen- und Wegebau annähernd 681 000 Euro.

7600 Kubikmeter Aushub besonders für Leitungsgraben, Kanal und Wasserleitungen, 1300 Meter Stahlbetonrohre für Kanalleitungen, 920 Meter Wasserleitungsrohre und 49 Stück Kanalschächte nannte Wessels als weitere Zahlen und Fakten für das Ausmaß der Erschließungsarbeiten. Dazu zählten ebenso 5700 Kubikmeter Erdarbeiten und 5600 Kubikmeter Schotterertragschicht sowie 6000 Meter Bordsteine und 1000 Quadratmeter Betonpflaster für die über 0,4 Hektar Straßen- und rund 0,15 Hektar Gehwegflächen. Hinzu kämen etwa 0,3 Hektar Grünfläche.

Doppelt angeschlossen

Verkehrstechnisch wurde das künftige Wohngebiet von zwei Seiten her, zum einen über die Kaiserstraße und zum zweiten über die Alte Poppenhäuser Straße angeschlossen. Einhergehend mit der Erschließung des Gebietes wurde die Neuverlegung einer Hauptleitung zur Wasserversorgung vom Druckunterbrecher Unterwittighausen bis zur Kaiserstraße und Alten Poppenhäuser Straße notwendig.

Zwar habe es von einigen Seiten Kritik vor allem wegen der Größe des Gebietes und aufgrund der relativ starken Hangneigung des Geländes gegeben, wenn man jetzt jedoch das Ergebnis betrachte, sei ein sehr gelungenes Neubauareal entstanden, hob Wessels hervor. Abschließend dankte er dem Gemeinderat für dessen Zustimmung und Unterstützung sowie den beteiligten Akteuren des Bauunternehmens und dem verantwortlichen Planer für deren zuverlässige Arbeit und reibungslose Kooperation.

Gleichfalls seinen Dank an die Wittighausener Gemeinderatsmitglieder für deren Vertrauen sowie an Planer Ohnhaus und dessen Team für die fachkompetente Begleitung äußerte Firmenchef Michael Boller. Bilanzierend konnte er außerdem erfreut vermelden, dass die gesamte Baumaßnahme unfallfrei verlaufen sei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.04.2018