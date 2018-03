Werbekampagne zur Nachwuchssuche startet

Anzeige

Lob für Jugendwehr

Großes Lob gab es für die Jugendfeuerwehr. Robert Zipf und seine Helfer haben aktuell sieben Mädchen und fünf Jungen in der Ausbildung. Trotzdem sucht man aktuell nach weiteren potenziellen Kandidaten, schließlich will man weiter wachsen. Deshalb startet im Frühjahr eine Werbekampagne zur Nachwuchssuche. Herausragendes Ereignis war der Gewinn der Erlebnistour in Freudenberg am Main. Dieses landkreisübergreifende Ereignis für Jugendfeuerwehren hat einen festen Platz im Veranstaltungsreigen der Jugendfeuerwehr Vilchband. Zusätzlich haben sich die Jugendlichen in diesem Jahr die Teilnahme an einem Leistungsmarsch als Ziel gesetzt und trainieren schon fleißig. „Ihr macht das alles ganz gut“, lobte Zipf seine Truppe und auch seine Helfer. Er selbst will sich im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl stellen, aber sein Nachfolgeteam sei gut gerüstet. Auch Kommandant Armin Neckermann will im nächsten Jahr nicht mehr antreten, die Suche eines geeigneten Nachfolgers ist schon in vollem Gange. „Der Wahlkampf ist eröffnet“, sagte Neckermann auf Nachfrage. Das Grußwort von Bürgermeister Marcus Wessels fiel knapp aus, aber dafür umso positiver. Er lobte die Einsatzbereitschaft der Vilchbander Feuerwehr und die gute Jugendarbeit. Außerdem berichtete er von positiven Verhandlungen mit der katholischen Kirche über die weitere Anmietung des Pfarrhauses. Die neuen Verträge seien zwar noch nicht unterschrieben, aber grundsätzlich stehe einer weiteren Anmietung des Gebäudes nichts im Wege.

Hauptkommandant Herbert Reinhard ging auf die Verteilung der Funkmeldeempfänger an die Feuerwehrmitglieder ein. Hiermit habe die Zukunft begonnen, auch wenn weiterhin bei Alarm die Sirene erschallen wird. Glücklicherweise seien 2017 nur wenige Einsätze in der Gemeinde zu verzeichnen gewesen, doch trotzdem müsse die Wehr für alle Fälle gerüstet sein.

Unverständnis

Reinhard kann nicht verstehen, dass sich einzelne Bürger über Lärmbelästigung beschweren, wenn die Sirene zu einem Einsatz ruft. Er sei von mehreren Bürgern angesprochen worden, die sich beim abendlichen Fernsehen von Sirene und Martinshorn gestört gefühlt haben. „Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil wir uns im Einsatz für Mensch und Leben befinden und die Sirene nicht zum Spaß läuft“.

Abteilungskommandant Neckermann ehrte für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Vilchband Erwin Baumeister und für 25 Jahre Mitgliedschaft Sven Fischer. Beide sind eigentlich schon länger bei der Feuerwehr für ihre Mitmenschen tätig, aber bei Baumeister begann die offizielle Zugehörigkeit nach baden-württembergischen Recht erst mit dem 17. Lebensjahr, und Fischer war vorher bei einer Feuerwehr in Hessen aktiv.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018