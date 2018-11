Wolfgang und Katharina Rupp Kerwe-Paar

Vilchband.Wie in manchen anderen Ortschaften in der Region, zählt auch in Vilchband zur Kirchweih-Tradition ein Hammeltanz, der nach dreijähriger Pause wieder stattfand.

Bei zwar trübem, jedoch trockenem Herbstwetter holten die männlichen Aspiranten unter Begleitung der Musikkapelle Vilchband, geleitet von Paul Thimm, Hammelführer Joachim Derr, „Wirt“ Robert Zipf und „Metzger“ Michael Zipf bei einem Umzug durchs Dorf jeweils ihre Tanzpartnerinnen zu Hause ab, um mit einer Rose um ihre Gunst zu werben. In diesem Jahr gehörte zum Tross die einjährige „Hammeldame“ namens „Emma“, eine sogenannte „Walliser Schwarznase“, die erst drei Tage zuvor als Geburtstagsgeschenk nach Vilchband gekommen war.

Nach Rückkehr zum Dorfgemeinschaftshaus, wo der Zug am späteren Mittag gestartet war, tanzten die insgesamt elf Paare zu Walzerklängen der Musikkapelle Vilchband um einen Tisch, auf dem ein Präsentkorb drapiert war. Dabei ließen die Tanzpaare traditionsgemäß einen Blumenstrauß durch die Teilnehmerreihen wandern. Zu den Mitspielern zählten erneut auch Melanie und Heinz Weber, die beim letzten Hammel-Tanz im Herbst 2015 als Gewinnerpaar hervorgegangen waren.

Als der Wecker klingelte, der Musik und Tanz beendete, hielten Katharina und Wolfgang Rupp den Strauß in ihren Händen. Unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer und der anderen Paare präsentierte das neue „Hammel-Paar“ einen Ehrentanz, bevor zum Abschluss alle Teilnehmerpaare gemeinsam mit dem Gewinnerpaar zu einem Walzer tanzten.

Danach lud die Musikkapelle zu Kaffee und Kuchen in die Bürgerstube, wo sie zuvor für die vielen Besucher bereits aus der Küche Mittagessen sowie einige weitere deftige Schmankerl geboten hatte.

In Vilchband werden die Kerwe und – sofern ausreichend teilnehmende Paare zu verzeichnen sind – auch der Hammeltanz im jährlichen Rhythmus sowie im Wechsel von Musikkapelle und Feuerwehr ausgerichtet. Bis Ende der 1960er Jahre gehörte der Hammeltanz zur langen und festen Vilchbänder Kerwe-Tradition, bevor er eine längere Pause erlebte. Seit 1981 wurde dieser Brauch wieder aufgenommen und bis heute beibehalten.

Am Montagabend stand zum Kerweausklang ein erneutes geselliges Beisammensein in der Bürgerstube bei Musik und Brotzeit auf dem Programm. pdw

