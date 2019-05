1000 Gläubige nahmen Abschied

Würzburg.Abschied von einem beliebten Hirten: Unter großer Anteilnahme von Gläubigen aus dem gesamten Bistum Würzburg und Trauergästen aus ganz Deutschland ist Bischof em. Dr. Paul-Werner Scheele am Samstag in der Krypta des Kiliansdoms beigesetzt worden.

Rund 1000 Menschen feierten gemeinsam mit Bischof Dr. Franz Jung, den Kardinälen Reinhard Marx und Friedrich Wetter sowie einer großen Zahl von Erzbischöfen, Bischöfen und Weihbischöfen das Requiem. Benediktinerpater Augustinus Sander aus Rom vertrat den Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen. Für die evangelisch-lutherische Kirche nahm Regionalbischöfin Gisela Bornowski teil.

In Krypta beigesetzt

In einem Trauerzug wurde nach dem Schlusssegen der Sarg mit dem Leichnam des Verstorbenen durch den Mittelgang und das Seitenschiff in die Krypta unter dem Dom geleitet. Dort wurde die sterbliche Hülle von Bischof Scheele im Grab neben seinem direkten Vorgänger Josef Stangl beigesetzt.

In einer emotionalen Predigt blickte Bischof Jung auf Bischof Scheeles Leben und Wirken. Bischof Scheele sei den Menschen seines unterfränkischen Bistums sehr zugetan gewesen. „Manch Einheimischer war überrascht, dass der Bischof aus dem Sauerland weit mehr Wege und Einzelheiten Unterfrankens kannte als er selbst. Das Land, die Menschen, die es bewohnen, der Glaube, der darin lebendig ist, und dessen vielfältige Ausdrucksformen in Kunst und Architektur gehörten für ihn untrennbar zusammen“, erklärte Bischof Jung. Kennzeichnend für Bischof Scheele sei das Bemühen gewesen, mehr das Gute zu stärken statt über das Schwere zu klagen. Als einen starken, neugierigen und humorvollen Menschen beschrieb Kardinal Marx in seinem Grußwort nach dem Schlussgebet den Verstorbenen. „Er hat mich schon als junger Student beeindruckt“, sagte der Kardinal über seinen früheren Dogmatik-Professor. Scheele habe zu den Menschen gehört, die einen weiten Horizont haben. In der Deutschen Bischofskonferenz sei Scheele der Mann der Ökumene gewesen. „Er wird unser Wegbegleiter bleiben. Die Weitervereinigung der Christen bleibt ein Auftrag“, versprach der Kardinal. pow

