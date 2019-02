18-Jährige drohte mit einem Messer

Würzburg.Im Zuge einer Auseinandersetzung hat eine 18-Jährige in der Nacht zum Sonntag einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht. Die verständigte Polizeistreife stellte das Messer sicher und beruhigte die alkoholisierten Beteiligten. Gegen die junge Frau wurde Anzeige erstattet.

Mehrere Passanten teilten am Samstag gegen 23.40 Uhr einen Streit am Busbahnhof in Würzburg mit. Dort wäre es zwischen der jungen Frau und ihrem Begleiter zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Im Verlauf dieses Streits zückte die 18-Jährige jedoch plötzlich ein Einhandmesser und wollte den jungen Mann offenbar damit bedrohen. Es kam zu einem Gerangel und die junge Frau verlor das Messer.

Sehr aufgebracht

Nun schritten auch die Zeugen ein, trennten die Streithähne und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war die Situation zunächst friedlich, die alkoholisierte Beschuldigte war jedoch zunehmend aufgebracht und ließ sich kaum beruhigen. Die 18-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie erlitt eine Prellung am Kopf und begab sich vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus.

Das Messer wurde durch die Polizei sichergestellt. Die junge Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung sowie nach dem Waffengesetz rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019