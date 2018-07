18-Jähriger wird tödlich verletzt

Anzeige

Bischbrunn.Bei einem Verkehrsunfall erlitt ein 18-Jähriger am Donnerstagmorgen tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart in den frühen Donnerstagmorgenstunden mit seinem Pkw die Staatsstraße 2312 von Bischbrunn her kommend in Richtung Rohrbrunn. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Seat, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Heranwachsende erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Neben Kräften der Polizei, der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes war auch ein Seelsorger an der Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des völlig zerstörten Autos bis in die Vormittagsstunden komplett gesperrt.