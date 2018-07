21-Jährige wurden inhaftiert

Anzeige

Hausen.Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck am Donnerstagabend 700 Gramm Marihuana und etwa 125 Gramm Haschisch gefunden, wie die Polizei nun mitteilt. Die beiden Fahrzeuginsassen sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg seit Freitag in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt.

Fahrzeug kontrolliert

Am Donnerstagabend war ein Peugeot aus dem Raum Bielefeld an der Rastanlage Riedener Wald-West ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck geraten. Bei einer genaueren Kontrolle des Fahrzeuginnenraums wurden insgesamt 700 Gramm Marihuana und an die 125 Gramm Haschisch gefunden. Die beiden 21-jährigen Fahrzeuginsassen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Wohnung durchsucht

In der Folge erfolgte mit Unterstützung der Bielefelder Polizei unter anderem die Durchsuchung der Wohnadressen der beiden Männer. Nachdem die beiden 21-Jährigen die Nacht in der Haftzelle verbracht haben, wurden sie am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.