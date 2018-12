22-Jähriger tot gefunden

Würzburg.Ein seit Dienstagfrüh vermisster 22-Jähriger wurde durch die Polizei am Nachmittag tot gefunden.

Die Eltern hatten ihren Sohn um kurz nach 1 Uhr am Dienstag das letzte Mal gesehen. In den Morgenstunden hatte er offenbar das Haus verlassen und wurde seitdem vermisst. Erste Suchmaßmaßnahmen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt an bekannten Anlaufadressen führten anfänglich nicht zum Auffinden des Mannes. Gegen Nachmittag informierte ein Zeuge einen Mitarbeiter des Museums für Franken an der Festung Marienberg über ein Messer im Umfeld der Festung. Nicht unweit vom Fundort des Messers entdeckte eine Streife dann den 22-Jährigen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Umstände, die zum Tod geführt haben, sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kripo Würzburg geführt werden. Es gibt aktuell keinerlei Anhaltspunkte, die auf ein Fremdverschulden hindeuten würden.

