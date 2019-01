23-Jähriger hinter Schloss und Riegel

Würzburg.Bereits im Dezember 2018 ist ein 27-Jähriger vor einer Würzburger Diskothek angegriffen und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Täter war zunächst unbekannt. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen hat sich nun jedoch ein 23-Jähriger als dringend Tatverdächtiger herauskristallisiert.

Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung in der Disco einem daraus resultierenden Streit mit dem Sicherheitspersonal soll ein Mann am 12. Dezember einem bis dato Unbeteiligten mit der Faust heftig ins Gesicht geschlagen haben. Der 27-Jährige war dabei gestürzt und hatte sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Er musste in einem Krankenhaus operiert werden und schwebte anfangs in Lebensgefahr. Er befindet sich jedoch dem aktuellen Sachstand nach auf dem Weg der Besserung.

Die Polizei hatte unter anderem eine Personenbeschreibung des Angreifers veröffentlicht. Durch die Ermittlungen erhärtete sich nach und nach der Verdacht gegen einen 23-jährigen Würzburger. Er war bereits in der Vergangenheit wiederholt wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Wegen des dringenden Tatverdachts hat die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Er wurde am Dienstag verhaftet und einen Tag später dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Inzwischen sitzt der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt ein.

