30 Reifen aus Lkw gestohlen

Kleinlangheim.Diebe waren am Donnerstagmorgen auf der Rastanlage Haidt in Richtung Frankfurt unterwegs. An einem Auflieger zerschnitten sie die Plane und entwendeten 30 neuwertige Autoreifen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Am Donnerstag gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer, der seit Mittwoch um 22 Uhr seinen Sattelzug auf der Rastanlage Haidt in Richtung Frankfurt geparkt hatte, dass die Plane seines Aufliegers zerschnitten war und 30 neuwertige Autoreifen fehlten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

