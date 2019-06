300 Aussteller präsentieren die Trends

Bad Kissingen.Europas größte Off-Road-Messe, die „Abenteuer & Allrad“ findet wieder vom 20. bis 23. Juni in Bad Kissingen statt. Unter dem Motto „Place to Be.“ zeigt die Abenteuer & Allrad im Jahr nach ihrem 20-jährigen Bestehen einmal mehr nahezu das gesamte Spektrum der internationalen Off-Road und Caravaning-Szene im Rahmen einer einzigartigen Veranstaltung. Weit über 300 Aussteller aus aller Welt werden dann vom 20. – 23. Juni in Bad Kissingen vor Ort sein.

Breite Produktpalette

Die Produktpalette auf dem über 100 000 Quadratmeter großen Areal umfasst einmal mehr das gesamte 4x4-Leben, das komplette Angebotsspektrum der internationalen Off-Road- und Allrad-Szene.

Von den wichtigsten Serienfahrzeugen, SUV, ATV und Pick Up bis hin zu Expeditions- und Wüstenfahrzeugen, Wohnmobilen und Trucks.

Hinzu kommen Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art, Caravaning- und Outdoor-Equipment in großem Umfang sowie spektakuläre Tourenangebote von Abenteuerreise-Veranstaltern aus aller Welt. Auch eine Weltpremiere wird es auf der Abenteuer & Allrad zu sehen geben.

Gelände-Parcours

Zugleich bleibt die Abentezuer & Allrad aber auch eine Aktivmesse. In speziellen 4x4-Gelände-Parcours haben Besucher die Möglichkeit, sich selbst hinter das Steuer eines Off-Road-Boliden zu setzen, diesen unter extremen Bedingungen zu testen und somit aktiv am Messegeschehen teilzuhaben.

„Das Motto der jetzigen Messe „Place to Be.“ soll zum Ausdruck bringen, dass es zwischen dem 20. und 23. Juni wohl nirgendwo anders einen schöneren Platz geben dürfte als auf der Off-Road-Messe in Bad Kissingen“, weiß Geschäftsführerin Marion Ripberger vom Messveranstalter pro-log GmbH. Bereits zum fünften Mal in Folge wird die Vortragsreihe „Faszination.Abenteuer.Reise.“ stattfinden. Den Auftakt macht hierbei am 20. Juni Konstantin Abert mit seinem Vortrag „Auf dem Landweg nach Australien“. Alte Bekannte, da schon wiederholt in Bad Kissingen aufgetreten, sind Thomas Rahn und Sabine Hoppe von Abseitsreisen. Sie berichten am 21. Juni über ein „Wildes Südamerika“. Gleich zwei Live-Reportagen folgen dann einen Tag später am 22. Juni. Beginnen wird Friedl Swoboda mit „6x6 Around The Earth – Zwischenbilanz Tag 337“.

„Sehnsucht Afrika“

Rund ein Jahr nachdem er sein Projekt, das ihn in einem Steyr-Puch-Pinzgauer 718T einmal um die Erde führen soll, auf der Abenteuer & Allrad vorgestellt hatte, zieht der Salzburger eine erste Zwischenbilanz. Den Abschluss der Vortragsreihe bildet Reiner Harscher mit „Sehnsucht Afrika“ und faszinierenden Bildern von einem beeindruckenden Kontinent.

Familientag

Der abschließende Messesonntag steht dann ganz im Zeichen der Kinder und Familien, denn einmal mehr präsentiert sich dieser als Familientag. Neben dem familienfreundlichen Eintritt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 16 Jahre dürfen sich Besucher auf verschiedene Aktionen wie Kinderschminken oder Malwettbewerbe freuen.

Und auch am Familientag gibt es passend zum Thema eine Live-Reportage – mit freiem Eintritt – allerdings mit begrenzter Besucherzahl. Andre Schumacher zeigt mit „Wildes Europa“ eine „neue Ära in der Vortragskunst“ (Lichtbildarena). . Nicht mehr wegzudenken ist auch die „Camp Area“ – mittlerweile eines der größten Fernreisetreffen der Welt.

Eine Art „Woodstock der Off-Road-Szene“, auf der viele Besucher während der Messetage zu Hause sind und auf der Gäste aus nahezu allen Kontinenten der Erde, aus Neuseeland und Australien ebenso wie aus den USA oder aus Südafrika mit ihren außergewöhnlichen und zum Teil einzigartigen Fahrzeugen gesichtet werden können. prolog

Geöffnet hat die Off-Road-Messe „Abenteuer & Allrad“ im unterfränkischen Bad Kissingen von Donnerstag, 20. Juni, bis Samstag, 22. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019