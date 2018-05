33-jährige Frau tödlich verletzt

Anzeige

Helmstadt.Eine 33-jährige Frau wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der A 3 in Höhe der Anschlussstelle Helmstadt in Fahrtrichtung Nürnberg tödlich verletzt.

Aus bis ungeklärter Ursache war sie mit ihrem Opel in die Mittelschutzplanke gefahren. Der Wagen drehte sich und kam im Kurvenbereich auf der linken Fahrspur quer zur Straße zum Stehen. Eine 40-jährige Fahrerin eines nachfolgenden VW Caddys konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr frontal in die Beifahrerseite des querstehenden Opels. Für die im Landkreis Offenbach wohnende Opelfahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die drei Insassen aus dem VW Caddy, ein Ehepaar mit dessen Kind aus dem Landkreis Straubing-Bogen, wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit leichten bis mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.