37-Jährigen in Klinik zurückgebracht

Lohr/Würzburg.Nachdem ein 37-Jähriger Mitte Februar aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main entwichen war, hat die Würzburger Polizei den Mann am Mittwochmorgen festgenommen und wieder zurück in das Bezirkskrankenhaus gebracht.

Unerlaubt entfernt

Der 37 Jahre alte Mann hatte sich am Freitag, 15. Februar, während einer arbeitstherapeutischen Maßnahme unerlaubt vom Gelände der Klinik entfernt. Die unterfränkische Polizei hat seitdem nach dem Flüchtigen gefahndet. In der Nacht auf Mittwoch hatte die Polizei dann einen Hinweis erhalten, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Würzburg versteckt halten solle.

Unterschlupf erhalten

Dem aktuellen Sachstand nach hatte der 37-Jährige von mehreren Personen Unterschlupf und Hilfe bekommen. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie der Kriminalpolizei Würzburg und einem Diensthund hat die Würzburger Polizei schließlich in der Nacht mehrere Wohnadressen überprüft und war dem Flüchtigen so immer weiter auf die Spur gekommen.

Der 37-Jährige wurde schließlich gegen 3.45 Uhr in einem Kellerabteil eines Wohnhauses im Würzburger Stadtteil Zellerau entdeckt und widerstandslos festgenommen.

Der 37-jährige Mann wurde anschließend wieder nach Lohr am Main ins dortige Bezirkskrankenhaus gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.03.2019