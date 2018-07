5,5 Kilogramm Marihuana entdeckt

Anzeige

Der Grund für seine Flucht stellte sich nach Halt des Autos schnell heraus. Im Kofferraum des Wagens wurden insgesamt 5,5 Kilogramm Marihuana aufgefunden.

Der 59-jährige, niederländische Fahrzeugführer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wurden in der Folge durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Während seiner kilometerlangen Flucht gefährdete der 59-Jährige mehrere andere Fahrzeugführer. Zudem kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer und touchierte auch den Fahrer eines Motorrollers, der hierdurch stürzte und leicht verletzt wurde.Zudem rammte der 59-Jährige einen Streifenwagen der Kitzinger Polizei, die versucht hatte, ihn anzuhalten. Der Niederländer verbrachte die Nacht zunächst in der Haftzelle der Kitzinger Polizei. Auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.07.2018