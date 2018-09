67-Jähriger schwer verletzt

Hemlstadt.Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Helmstadt und Wertheim/Lengfurt am Stauende auf einen SUV aufgefahren. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn. Die A 3 war zeitweilig in Richtung Frankfurt gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 63 000 Euro.

Gegen 12.50 Uhr übersah der 67-jährige Kradfahrer aus Thüringen, dass etwa sieben Kilometer nach Helmstadt die Fahrzeuge vor ihm auf dem mittleren der drei Fahrstreifen zum Stillstand gekommen waren. Er fuhr mit seiner Maschine auf den SUV einer 21-jährigen Frau auf. Der Biker stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Weitere Fahrzeuge beteiligt

Reaktionsschnell wich ein ihm folgender Opel-Fahrer aus Ungarn nach links aus. Dort fuhr ein BMW X5. Trotz Vollbremsung gelang es dessen Fahrer nicht mehr, eine Kollision mit dem Opel zu verhindern. Er prallte in dessen Heck, kam nach links und schrammte an der Betonschutzwand am Mittelstreifen entlang.

Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 33-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt und wurde ärztlich versorgt.

Für die Erstversorgung des gestürzten Bikers wurde der Notarzt mit dem Hubschrauber „Christoph 18“ eingeflogen. Mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen, wurde der 67-jährige mit dem Helikopter in eine Würzburger Klinik gebracht.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Uettingen und Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kist unterstützten die Beamten bei der Absicherung der Unfallstelle und sorgten für die Reinigung der Fahrbahn.

Währenddessen sperrten Polizeibeamte die Fahrbahn komplett. Später konnten die Verkehrsteilnehmer zweispurig die Unfallstelle passieren. Die Fahrzeugkolonnen stauten sich bis zur Anschlussstelle Helmstadt zurück.

