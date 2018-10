70-jähriger Insasse legte Feuer in seiner Zelle selbst

Würzburg.Nachdem es vergangene Woche in einer Haftzelle der Würzburger Justizvollzugsanstalt gebrannt hatte, steht die Brandursache fest. Ein technischer Defekt sowie Einwirkung von Dritten können ausgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat der 70 Jahre alte Insasse der Zelle das Feuer selbst gelegt.

Matratze angezündet

Wie bereits berichtet, war in der Nacht auf Freitag um 0.55 Uhr in einer Zelle in der Würzburger Justizvollzugsanstalt ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr, Justiz und Polizei war in der Anstalt im Einsatz. Die Kripo Würzburg hatte noch in der Nacht Ermittlungen insbesondere zur Ursache des Brandes eingeleitet.

Nach intensiver Auswertung der Brandspuren steht nun zweifelsfrei fest, dass der 70-jährige Zelleninsasse das Feuer eigenhändig durch Entzünden seiner Matratze gelegt hat. Er liegt noch immer mit schwerwiegenden Brandverletzungen in einer Klinik, sein Zustand ist kritisch.

Zelle muss renoviert werden

Neben dem Mann waren noch zwei weitere Inhaftierte, fünf Beamte der Justiz sowie zwei Polizeibeamte durch Brandgase verletzt worden. Die Zelle, in der das Feuer gewütet hatte, ist derzeit nicht nutzbar und muss zunächst renoviert werden.

