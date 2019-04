82-Jähriger stirbt bei Brand

Marktheidenfeld.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam ein 82-Jähriger ums Leben. Das Feuer war am Montag kurz nach 22.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Kurz nach 22.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über Notruf die Mitteilung über einen Brand in einem dreistöckigen Wohngebäude in der Petzoltstraße in Marktheidenfeld eingegangen. Ein älterer Mann soll sich noch in der Wohnung aufhalten, hieß es. Wenige Minuten später traf eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Brandort ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es den Beamten jedoch nicht möglich, das Gebäude zu betreten.

Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehren aus Marktheidenfeld, Hafenlohr und Erlenbach hatten den Brand gegen 23.15 Uhr unter Kontrolle und fanden später den 82-jährigen Bewohner tot in der Wohnung auf.

Seine 78-jährige Ehefrau war vorher noch rechtzeitig aus dem Gebäude gekommen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Haus nur von dem Ehepaar bewohnt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hatte in der Nacht noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun, neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019