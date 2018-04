83-Jähriger verunglückt

Anzeige

Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Kist, Waldbrunn, Waldbüttelbrunn, Helmstadt und Hettstadt. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg bis 16.30 Uhr gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Es kam in den Spitzenzeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Teil-Sperrungen dauerten bis zirka 18.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.04.2018