86-Jährige im Schlaf bestohlen

Margetshöchheim.Ein bislang Unbekannter drang in der Nacht zum Dienstag in das Wohnhaus einer alleinstehenden Frau ein, während diese schlief. Der Einbrecher entwendete Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Eine 86-Jährige legte sich am Sonntag gegen 23.30 Uhr in ihr Bett im Schlafzimmer ihres Einfamilienhauses in der Mainstraße. Gegen 2 Uhr bemerkte die Frau, dass ihr Schlafzimmerfenster offenstand. Darüber bereits etwas überrascht, musste die Frau dann noch auf dem Weg zur Toilette feststellen, dass die Geldbörse, welche auf einem Stuhl lag, geöffnet war. Sämtliches Bargeld war entwendet. Weiterhin wurde aus einer Kommode Schmuck und eine EC-Karte gestohlen.

Der Einbrecher, der offenbar gewaltsam über das Schlafzimmerfenster eingedrungen war, konnte im Anschluss mit Beute im Wert von rund 300 Euro unerkannt entkommen. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von 200 Euro.