Änderungen im Stadtverkehr

Würzburg.Während der Osterferien wird die „Heuchelhofstraße“ in Würzburg für den Gesamtverkehr komplett gesperrt, da die Autobahnbrücke der A3 abgerissen wird. In diesem Zeitraum fahren die Straßenbahnlinien 4 und 5 tagsüber im Zehn-Minuten-Takt immer über den Hauptbahnhof und ersetzen damit die Linien 1, 2 und 3.

Zwischen Dallenbergbad und Rottenbauer wird ein Schienenersatzverkehr mit Omnibussen eingerichtet. Umstieg ist immer an der Haltestelle „Dallenbergbad“ in Fahrtrichtung stadteinwärts. Neben einer Ersatzhaltestelle an der „Berner Straße“ stehen stadtauswärts die zwei zusätzlichen Haltestellen „Gehörgeschädigtenzentrum“ und „Akaziensteige“ zur Verfügung. Alle anderen Haltestellen werden normal angefahren.

Da auch Omnibusse die Heuchelhofstraße nicht befahren dürfen, wird mit einer zusätzlichen Fahrtzeit von rund 16 Minuten zwischen „Dallenbergbad“ und „Rottenbauer“ gerechnet.

Info: Im WVV-Kundenzentrum stehen kostenlos Fahrpläne zur Verfügung. Diese können auch im Internet unter www.wvv.de/mobil oder als Echtzeit-Fahrplanauskunft in der VVM App eingesehen werden.

