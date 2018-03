Alles Wissenswerte rund ums Studium

Anzeige

Würzburg.Von Amerikanistik bis Zahnmedizin – geballte Informationen über die Studienmöglichkeiten an der Universität Würzburg, dazu Infoormationsstände und viele Studierende und Dozenten als Ansprechpartner: All das gibt es beim Studien-Info-Tag am Dienstag, 20. Februar.

Erstmals findet der Info-Tag in der Universität am Sanderring 2 statt. Dort können Studieninteressierte von 8 bis 14.15 Uhr viele Eindrücke vom Studium und vom Studentenleben gewinnen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

Vorträge und Info-Stände

Amerikanistik und Anglistik, Chemie, Games Engineering, Jura, Physik, Volkskunde, Wirtschaftswissenschaft und vieles mehr: Mehr als 50 Studiengänge werden in Vorträgen vorgestellt. Diese dauern rund 25 Minuten und fallen damit deutlich kompakter aus als früher.