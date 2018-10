An ansteckungsfähiger Tuberkulose erkrankt

Würzburg.Ein Mitarbeiter des Uniklinikums Würzburg ist an einer ansteckungsfähigen Tuberkulose erkrankt und hatte von Anfang bis Ende September dieses Jahres etwa 200 Patientenkontakte.

Das Universitätsklinikum Würzburg bedauert, dass es zu diesem Kontakt gekommen ist. Leider lassen sich solche sehr seltenen Fälle, in den letzten zehn Jahren keiner, trotz der routinemäßig vorgenommenen sorgfältigen Einstellungsuntersuchungen nicht gänzlich vermeiden, heißt es weiter in einer Pressemitteilung des Landratsamts Würzburg.

Erforderliche Schritte eingeleitet

Das Gesundheitsamt Würzburg hat nach dem Eingang der Meldung des Labors die erforderlichen Schritte eingeleitet: Die vorliegenden Laboruntersuchungen wurden kontrolliert und die betroffene Station, auf der sich der erkrankte Mitarbeiter inzwischen als Patient befindet, kontaktiert.

Auch mit dem Betroffenen selbst führte die für die Tuberkulosefürsorge verantwortliche Ärztin Gespräche, um sich einen Überblick über die Einsatzorte am Uniklinikum, den stattgefundenen Kontakten sowie über mögliche Quellen, an denen sich der Mitarbeiter selbst angesteckt haben könnte, zu verschaffen.

Eine Besprechung mit dem Leiter der Universitätsklinik Würzburg, Professor Dr. Georg Ertl, sowie weiteren Ärzten des Klinikums, der Pflegedirektion, der Stabsstelle Krankenhaushygiene und des Betriebsärztlichen Dienstes folgte.

Für eine Ansteckung mit Tuberkulose ist in der Regel ein mehrstündiger Kontakt in einem geschlossenen Raum oder ein einmaliger enger Kontakt, zum Beispiel durch Anhusten, notwendig. Dennoch werden zum Schutz der Patienten und zur Sicherheit alle, die sich zu dem Zeitpunkt auf der jeweiligen Station befunden haben, in die Umgebungsuntersuchung einbezogen.

An die möglicherweise betroffenen Patienten der Stadt und des Landkreises Würzburg wird das Gesundheitsamt Würzburg ein Informationsschreiben versenden. Betroffene Personen aus anderen Landkreisen werden jeweils von den zuständigen Gesundheitsämtern informiert.

Blutuntersuchung

In dem Schreiben wird die Blutuntersuchung acht Wochen nach dem potenziellen Kontakt angekündigt, da eine mögliche Infektion mit Tuberkulosebakterien erst nach dieser Zeit im Blut nachweisbar ist.

Bei gesundheitlichen Beschwerden, die auf eine Tuberkuloseerkrankung hinweisen (wie langanhaltender Husten, gegebenenfalls mit blutigem Auswurf, Fieber, Nachtschweiß, ungewollter Gewichtsverlust) wird auf eine sofortige Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt hingewiesen.

Die Blutuntersuchung der Patienten wird im Gesundheitsamt Würzburg ab dem 19. November vorgenommen.

Untersuchungen

Die Mitarbeiter des Universitätsklinikums werden direkt vom Klinikum verständigt und betreut. Es folgen für die möglicherweise Betroffenen die notwendigen vorsorglichen Untersuchungen.

Die spezialisierten Ärzte des Universitätsklinikums sind mit der Prävention, der Diagnostik und Behandlung der heute selten gewordenen Tuberkulose bestens vertraut, heißt es weiter in dem Schreiben des Landratsamts.

Ob es zu einer Ansteckung kommt, hängt dabei von der Dauer und Stärke des Kontakts ab. Eine Tuberkulose, bei der die Lunge nicht betroffen ist, ist bei normalem Kontakt nicht ansteckend. Nicht jeder Kontakt mit Tuberkulosebakterien führt zu einer Erkrankung. In der Mehrheit der Fälle bricht die Krankheit nicht aus, weil das Immunsystem die Tuberkulose-Erreger nach Aufnahme in den Körper kontrolliert. So erkranken in den ersten beiden Jahren nur ungefähr zehn Prozent der Menschen nach Aufnahme der Bakterien in den Körper.

Je nach Lebensalter und Abwehrlage kann es aber bereits schon nach Monaten oder auch erst nach Jahrzehnten zum Krankheitsausbruch kommen.

Die Tuberkulose sei mit Antibiotika sehr effektiv zu behandeln beziehungsweise heilbar.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018