Appell zu gesellschaftlichem Dialog

Würzburg/München.Dr. Franz Jung, ernannter 89. Bischof von Würzburg, hat am Dienstag im Münchner Prinz-Carl-Palais vor Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder den Treueid abgelegt: „Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, Deutschland und Bayern Treue.“ Dr. Jung versprach, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von seinem Klerus achten zu lassen. Unterzeichnet wurde das Protokoll der Vereidigung von Ministerpräsident Söder, dem ernannten Bischof Dr. Jung und Kultusminister Bernd Sibler.

„Bayern und Pfalz, Gott erhalt’s!“, sagte Dr. Jung, der sein Grund- und Promotionsstudium in München absolvierte, zum Abschluss seiner Ansprache nach der Vereidigung. Besonders hob der ernannte Bischof hervor, dass die Christen dazu aufgefordert seien, die eigenen Standpunkte deutlich zu machen, um so in den Dialog mit den Menschen zu treten und damit möglichen Fehlurteilen und Missverständnissen vorzubeugen. Gesellschaft und Kirche bräuchten heute mehr denn je Zeugen, die der Beliebigkeit und Gleichgültigkeit eine Absage erteilten.

Lange katholische Tradition

„Der Glaube an das Reich Gottes und die Hoffnung auf eine bessere Welt sind es, die Christen motivieren, sich in großer Wahrhaftigkeit und Treue einzusetzen für das Gelingen des Ganzen, weit über die Grenzen der Kirche hinaus – bis in unsere Tage.“ Kirche und Staat seien weder identisch noch völlig getrennt, sondern aufeinander bezogen. „Wir dürfen von Glück reden, dass uns die bayerische Verfassung die Freiheit der Religionsausübung einräumt in einem Freistaat und Bundesland, das wie wenige in Deutschland auf eine lange katholische Tradition und christliche Prägung zurückblicken darf.“