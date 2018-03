Attacke auf 20-Jährigen

Anzeige

Würzburg.Unbekannte haben gestern Morgen einen 20-Jährigen auf einem Bahnsteig des Würzburger Hauptbahnhofs massiv angegriffen und dabei nicht unerheblich verletzt. Gegen 3.50 Uhr wartete der junge Mann auf Bahnsteig 3 desHauptbahnhofs auf seinen Zug, als er eigenen Angaben zufolge hinterrücks von mehreren Personen attackiert wurde. Der in Nordrhein-Westfalen lebende Mann ging infolge eines Kopfstoßes zu Boden und soll noch mehrmals getreten worden sein, dabei auch gegen seinen Kopf. Dem 20-Jährigen gelang schließlich die Flucht vor den Angreifern. Er suchte Schutz im Ringpark, von wo er wenig später die Polizei verständigte. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und klagte über Kopfschmerzen und Schwindel. Es musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge bestand die Tätergruppe mindestens aus zwei Männern und zwei Frauen. Diese verfolgten das Opfer noch bis in die Bahnhofshalle, in der sich zu dem Zeitpunkt (gegen 4 Uhr) nur wenige Personen aufhielten. Ob sich Täter und Opfer kennen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 09 31 / 32 25 90 melden.