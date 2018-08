Auffahrt von B 19 auf A 3 wieder frei

Anzeige

Würzburg.Die Auffahrt von der B 19 zur A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg wird an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld am Montag, 6. August, wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach der Fertigstellung der endgültigen Verteilerfahrbahn (Fahrtrichtung Nürnberg) an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld wird am Montag, 6. August, die Auffahrt von der B 19 zur A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg wieder für den Verkehr freigegeben werden. Somit können wieder alle Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle regulär im Rahmen der Baustellenverkehrsführung (Gelbmarkierung) genutzt werden, teilt die Autobahndirektion Nordbayern in einem Pressebericht mit.

Seit März war an der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld die Auffahrt von der B 19 zur A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt. Verkehrsteilnehmer,die an der Anschlussstelle auf die A 3 in Richtung Nürnberg auffahren wollten, wurden über die Bedarfsumleitung U 97 zur Anschlussstelle Randersacker geführt.