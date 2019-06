Ausgelassene Stimmung beim Africa-Festival in Würzburg

Würzburg.Das Würzburger Africa-Festival ist auch in diesem Jahr seinem Ruf als eines der größten und besten Festivals für afrikanische Musik und Kultur in Europa gerecht geworden. Auch bei der 31. Auflage strömten Tausende von Besuchern auf die Würzburger Talavera-Mainwiesen und genossen die kunterbunte Parade durch die Innenstadt. Am Sonntag stand der Reggae im Fokus des musikalischen Programms. Bei herrlichem Frühsommerwetter kamen sowohl das Musik- als auch das Rahmenprogramm bestens an. Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019