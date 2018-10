Außergewöhnliches Ensemble

Würzburg.Das „Theater Augenblick – Ein außergewöhnliches Theater“ gibt es seit 20 Jahren. Es sei das einzige Theater in Bayern, das acht Menschen mit geistiger Behinderung als Schauspieler und Schauspielerinnen beschäftige, schreibt das Theater in einer Pressemitteilung. Träger des Theaters sind die Mainfränkischen Werkstätten. Seit der ersten Produktion „Traumgeschenke“ im Jahr 1998 habe sich das Ensemble als eine feste Größe in der Würzburger Kultur etabliert.

Im Herbstprogramm werden das jüngste Stück „Eine Frage der Zeit“ sowie das erste Stück „Traumgeschenke“ aus dem Jahr 1998 gespielt. Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr statt. Es gibt Darbietungen des Theater- und Tanzensembles sowie von Gästen. Als Filmpremiere wird ein Dokumentarfilm des Fotografen und Filmemachers Torsten Repper gezeigt. Darin porträtiert er die Arbeit des Theaters und die Menschen, die es so einzigartig machen.

Das Stück „Eine Frage der Zeit“ handelt von einem Dorf, das sich der digitalen Beschleunigung des Lebens widersetzt. Richard und Antonius arbeiten im Callcenter eines IT-Unternehmens. Tagesgratifikationen, Umsatzzahlen und der Selbstoptimierungswahn bestimmen ihr Handeln. Anstelle von wirklichen Kontakten sind Handy, Tablet und Laptop ihre steten Wegbegleiter. Dann gibt der Geschäftsführer bekannt, dass es nur noch ein Dorf ohne WLAN-Netz gebe. Richard und Antonius sollen dort einen Funkmast aufstellen. Doch das entpuppt sich als schwieriges Unterfangen. Das Stück hinterfrage auf unterhaltsame Art die Auswirkungen verdichteter Kommunikation und ständiger Verfügbarkeit auf die Qualität des Lebens und wage einen Gegenentwurf, schreibt das Theater. Premiere ist am Donnerstag, 8. November, um 10 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Freitag, 9., Samstag, 10., Dienstag, 13., Freitag, 16., und Samstag, 17. November, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Donnerstag, 15. November, um 10 Uhr.

Am Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, spielt das Ensemble jeweils um 19.30 Uhr das Stück „Traumgeschenke“. Der kosmische Traumverwalter hat alle Hände voll zu tun, denn er muss die Menschen auf der Erde mit Träumen versorgen, sobald sie eingeschlafen sind. Aber ein Traum fehlt, und bei einem anderen ist auch noch die Nummer abgefallen. Wird es ihm gelingen, jedem seinen eigenen Traum zu beschaffen?

Weitere Informationen sowie Kartenvorbestellung beim Theater Augenblick, Mainfränkische Werkstätten, Würzburg, Telefon 0931/2009017, E-Mail info@theater-augenblick.de, Internet www.theater-augenblick.de. pow

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018