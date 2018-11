Auszubildender schwer verletzt

Trennfurt.Bei einem Betriebsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Trennfurt (Landkreis Miltenberg) ein Auszubildender eine schwere Armverletzung zugezogen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Obernburg. Gegen 7.45 Uhr war der 17-Jährige in seiner Ausbildungsstätte mit Fräsarbeiten beschäftigt, als er mit seinem Arm in die Maschine geriet. Er zog sich dabei eine schwere Armverletzung zu. Seine Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf und die weitere Versorgung übernahm. Lebensgefahr besteht dem Sachstand nach nicht. Die Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt sind in die Ermittlungen mit eingebunden.

