„Bahn ist verzichtbar“

Anschlusszüge und -busse nicht warten. Die Verknüpfungen an den Umsteigebahnhöfen (unter anderem in Lauda, Osterburken und Würzburg) seien zum Teil sehr knapp.

Matthias Beß kritisiert vor allem die Gleichgültigkeit der Deutschen Bahn beim Umgang mit Reiseketten (Anschlüssen): „Während der Fahrgast, der nur die Frankenbahn benutzt, zum Beispiel mit zehn Minuten Verspätung ankommen mag, werden es für den umsteigenden Fahrgast schnell eine oder zwei Stunden, wenn der Anschlusszug nicht wartet. Dies ist der eigentliche K.o.-Schlag für den Öffentlichen Verkehr.“

Beß empfiehlt, bei Anschlussverlust wenigstens die existierenden Fahrgastrechte in Anspruch zu nehmen. Mit DB-Fahrscheinen könne bei verspäteter Ankunft ein Teil des Fahrpreises (25 Prozent ab 60 Minuten bzw. 50 Prozent ab 120 Minuten) zurückverlangt werden.

Mit Zeitkarten (außer Schülerzeitkarten) des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar würden bis zu 50 Euro Taxikosten erstattet, wenn eine Ankunft sich um über 30 Minuten verspäten würde (so genannte „Mobilitätsgarantie“).

Für beides gibt es Formulare, auch im Internet. Die genauen Bedingungen sind ebenfalls dort zu finden.

Vollsperrung angezweifelt

Für weit schlimmer als gelegentliche Zugverspätungen hält Beß das, was man derzeit auf der Frankenbahn erleben könne bzw. müsse: Eine Vollsperrung für acht Wochen, deren Notwendigkeit man grundsätzlich schon anzweifeln dürfe.

Dazu ein „Schienenersatzverkehr“ (SEV) mit Bussen, den man einfach nur als Schlag ins Gesicht derjenigen bezeichnen könne, die ihn gerne benutzen würden.

Durch lange Wartezeiten in Lauda und Osterburken verlängere sich die Fahrtzeit völlig ohne Not um eine Stunde.

Beß: „Aufgrund der Tatsache, dass diese Planung der Deutschen Bahn sehenden Auges geschieht und auch dem Verkehrsministerium nicht verborgen geblieben sein kann, muss man den Herrschaften ihre Besorgnis wegen der auftretenden Verspätungen im Regelbetrieb wirklich nicht abnehmen.“

Beß weiter: „Wenn man den Menschen ein funktionierendes Verkehrsangebot unterbreiten will, dann darf so was wie der aktuelle SEV-Fahrplan auf keinen Fall passieren. Die Bahn beweist damit nur, dass sie verzichtbar ist. Einer derart ‚engagierten‘ Deutschen Bahn wird man hier keine Träne nachweinen.“

