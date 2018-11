Bald bekommt das Nautiland einen neuen Namen

Würzburg.Der Bau des neuen Nautilands in Würzburg schreitet weiter voran. Auf der wieder eröffneten Eisbahn nebenan drehen die Besucher ihre erste Runden, und auch auf der Baustelle für das neue Nautiland tut sich einiges.

Ein Jahr müssen sich die Badegäste zwar noch gedulden, der Neubau liegt aber weiterhin im Zeitplan. „Wir visieren weiterhin eine Inbetriebnahme im Herbst 2019 an“, heißt es von Seiten der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

Rohbauarbeiten fortgeschritten

Die Abrissarbeiten seien vollständig abgeschlossen, so Cornelia Wagner von der zuständigen Pressestelle. Auch die Rohbauarbeiten befänden sich in einem bereits fortgeschrittenen Stadium, zirka 80 Prozent der Arbeiten seien in diesem Bereich bereits gemacht worden. Derzeit werde parallel an den Gewerken Stahlbau, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Fenster und Glasfassade sowie Dacharbeiten gearbeitet.

1973 wurde das Zellerauer Schwimmbad erstmals eröffnet und gehörte nach einer Erweiterung 1990 zu den ersten Erlebnisbädern in Deutschland. Im Juli 2016 wurde dann ein kompletter Neubau des Nautilands beschlossen. Am alten und neuen Standort Nigglweg wird ein Schul-, Sport- und Freizeitbad entstehen, das neben einem Sportbecken im Innenbereich, einer umfangreichen Gastronomie, neuen Sprudelanlagen und einer neuen Hightech-Rutsche auch einen Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen enthält.

Für das Großprojekt waren ursprünglich Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro veranschlagt.

Bei dieser Summe wird es jedoch nicht bleiben. „Aufgrund der derzeitigen Situation in der Baukonjunktur muss man davon ausgehen, dass der ursprüngliche Kostenrahmen von 25 Millionen Euro nicht gehalten werden kann. Eine genaue Bezifferung der Mehrkosten kann zurzeit noch nicht getätigt werden“, heißt es hierzu von der Bädergesellschaft auf Anfrage unserer Zeitung.

Auch die spannende Frage, welchen Namen das Erlebnisbad künftig tragen wird, ist weiter offen. Im September hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, Namensvorschläge für das neue Nautiland abzugeben.

Eine Endauswahl wird nun zeitnah von einer Jury getroffen. Die Resonanz für dieses Angebot war sehr groß. Bis zu 1000 Vorschläge wurden eingereicht.

„Wir unterziehen derzeit die letzten drei von einer Jury ausgewählten Namen einer markenrechtlichen Prüfung. Dies kann sich aber noch etwas hinziehen“, so Cornelia Wagner. Danach werden die verbleibenden Namen noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt, die letztendlich über den Namen abstimmen darf.

Bad soll für alle da sein

Ein Jahr müssen sich Schwimmbegeisterte dann noch gedulden, bis sich ihnen eine weitere Freizeitmöglichkeit im näheren Umkreis bietet. Die Verantwortlichen betonen, dass das Bad nicht nur ein Angebot für die Würzburger Stadtbevölkerung ist, sondern auch die Bewohner aus dem Umland ansprechen soll.

