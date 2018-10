Bayern nach der Wahl

Würzburg.Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) veranstaltet am Montag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr eine Lesung mit Talk in der Buchhandlung „Neuer Weg“ in Würzburg. Der Abend steht unter dem Titel „Katerstimmung! Der Tag nach der Landtagswahl“. Bestsellerautor Erik Flügge liest aus seinem Buch „Deutschland, du bist mir fremd geworden – Das Land verändert sich und wir uns mit?“. Im anschließenden Gespräch mit Hochschulpfarrer Burkhard Hose wird es um das Buch, um Bayern nach der Landtagswahl und um politische Veränderungen in Deutschland gehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018