Begleitung von sterbenden Jugendlichen

Würzburg.Die Juliusspital Palliativakademie bietet am Dienstag, 20. November, einen Vortrag an zum Thema „Spirituelle Begleitung bei schwerkranken und sterbenden Kindern und Jugendlichen“.

Die zweistündige Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Domschule Würzburg statt und beginnt um 19 Uhr in den Seminarräumen der Akademie, Juliuspromenade 19 in Würzburg. Teilnehmen können alle am Thema Interessierten.

In seinem Vortrag stellt Pfarrer Dr. Erhard Weiher, Klinikpfarrer der Universitätsmedizin Mainz, Mög-lichkeiten vor, wie Kinder und Jugendliche in dieser Situation auch spirituell begleitet werden können, und wie Spiritualität zu einer Ressource auch für die Familie werden kann, die diese über den Tod hinaus stützt und stärkt.

Ganzheitliches Konzept

Die Frage, wie man schwer kranke und sterbende junge Menschen unterstützen kann, bewegt das betreuende Personal im Krankenhaus und im ambulanten Bereich, aber auch Familien und ehrenamtliche Begleiter. Neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung bleibt auch die Frage, wie Kinder ihr Schicksal in ihrem Inneren bewältigen und in sich Kräfte finden, mit denen sie durch die Zeit, die ihnen bleibt, „heil“ hindurchkommen. Moderne Hospizarbeit und palliative Versorgung umfassen nicht nur bei Erwachsenen ein ganzheitlich konzipiertes Betreuungskonzept, wie es weiter inder Ankündigung heißt.

Anmeldungen sind bis 13. November bei der Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit der Stiftung Juliusspital unter Telefon 0931/3932281 oder per E-Mail palliativakademie@juliusspital.de möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018