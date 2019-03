Bei Brand wurde niemand verletzt

Würzburg.In einer Wohnung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Unterdürrbach ist am Donnerstag aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Personen wurdennicht verletzt, das betroffene Gebäude war sicherheitshalber durch Einsatzkräfte geräumt worden.

Gegen 14 Uhr war der Rettungsleitstelle ein Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Veitshöchheimer Straße gemeldet worden. Zunächst war ein Großaufgebot der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Gemeinschaftsunterkunft geeilt, da das Ausmaß des Brands anfangs nicht klar war. Letztlich hatte es in einem Gebäude der Unterkunft in einer Wohnung gebrannt und die Rauchgase sich in den Räumen ausgebreitet.

