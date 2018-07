Beste Arbeitsbedingungen für junge Forscher

Anzeige

Würzburg.Die Deutsche Krebshilfe richtet in Würzburg eines von bundesweit fünf Mildred-Scheel-Nachwuchszentren ein. Junge Krebsforscher sollen hier beste Arbeitsbedingungen vorfinden.

Dresden, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn und Würzburg, an diesen Standorten können junge Wissenschaftler künftig dazu beitragen, die Krebsforschung in Deutschland zukunftsfähig zu halten: Hier richtet die Deutsche Krebshilfe ihre neuen Mildred-Scheel-Nachwuchszentren ein. Sie stattet jedes davon in den kommenden fünf Jahren mit zehn Millionen Euro aus.

Mangel entgegenwirken

Das gab die Krebshilfe bei ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin bekannt. Sie will mit dieser Initiative dem „eklatanten Mangel“ an jungen Krebsforschenden entgegenwirken, wie es in einer Pressemitteilung heißt.