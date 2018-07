Betagten Radfahrer angefahren

Anzeige

Rimpar.Ein betagter Radfahrer ist am Montag angefahren und beim Sturz schwer verletzt worden, wie die Polizei nun mitteilt. Der Verursacher fuhr weiter. Beamte der Unfallfluchtfahndung haben die Ermittlungen aufgenommen und den Fahrer eines Baustellenfahrzeugs als Tatverdächtigen im Visier.

Kurz vor 16 Uhr war der 78-jährige Radfahrer auf der Niederhoferstraße ortsauswärts unterwegs. An der Baustelle am Ortsende war wegen einer Baustelle der Radweg gesperrt und der Senior wich auf die verengte Fahrbahn aus. Dabei wurde er von einem Fahrzeug gestreift und stürzte. Mit schweren Verletzungen, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet, sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt und der Polizei entsprechende Hinweise gegeben. Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried fanden das Fahrzeug und Spuren, die auf eine Beteiligung am Unfall hindeuten. Ebenso wurde der Fahrer, der zur Unfallzeit den Wagen gefahren hatte, ausfindig gemacht.