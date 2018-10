Bezahlbarer Wohnraum bleibt weiterhin knapp

Würzburg.Bei einer Pressekonferenz stellte die Universität Würzburg die aktuellen Zahlen zum Semesterstart vor. Zum Vorlesungsbeginn am vergangenen Montag nahmen 3916 neue Studenten ihr Studium auf. Ihre Anzahl insgesamt sank damit im Vergleich zum Vorjahr auf jetzt 27 759.

Knapper Wohnraum

Mit der Zulassung zum Studium haben die neuen Erstsemester eine entscheidende Hürde genommen, eine große Herausforderung bleibt aber für viele von ihnen, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. „Die Lage hat sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas entspannt“, so Frank Tegtmeier vom Studentenwerk Würzburg. Aufgrund der tendenziell steigenden Mietpreise auf dem privaten Wohnungsmarkt, gebe es aber nach wie vor eine starke Nachfrage nach Wohnheimplätzen. Derzeit kostet ein Zimmer in einem vom Studentenwerk Würzburg geförderten Zimmer von 212 bis zu 354 Euro.

Bei der Vergabe gilt nach wie vor: „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, informiert Tegtmeier. Derzeit befinden sich noch 750 Studenten auf der Warteliste des Studentenwerks. In der Regel müssen sie ein bis zwei Semester ausharren, bevor sie einen Platz bekommen. Wer bisher weder bei einem Wohnheimplatz, noch auf dem privaten Wohnungsmarkt fündig geworden ist, hat verschiedene Übergangsmöglichkeiten.

Notunterkünfte seien derzeit zwar noch nicht in Planung, auf der Internetseite des Studentenwerks werden aber verschieden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Wohnungssuchende auf Zeit kurzfristig unterkommen können.

Ein Beispiel lautet: „Möbliert Wohnen auf Zeit in Würzburg“. Die meisten der dort aufgeführten Wohnmöglichkeiten sind aber für Studenten auf den ersten Blick nur schwer erschwinglich. Für ein einigermaßen kostengünstige Zimmer mit einer Miete bis 400 Euro gibt es lediglich vier Angebote. Einige Suchende sind in Hostels untergekommen.

Rund 20 übernachten etwa im „Babelfish Hostel“ am Haugerring. Eine Übernachtung im Zehn-Bett-Zimmer kostet hier 17 Euro.

„Relativ gut drauf“

„Die Studenten bleiben von zwei Tagen bis zu zwei Wochen“, erzählt Mitarbeiterin Katie Cuite. Trotz der für sie nicht ganz einfachen Situation seien die Wohnungssuchenden relativ gut drauf und nehmen auch an verschiedenen Freizeitangeboten des Hostels teil. Um in Zukunft noch mehr Studierenden eine preisgünstige Wohnplatz bieten zu können, sind bereits zwei weitere Bauprojekte in Planung. Eines der Projekte wird vom Studentenwerk gebaut, das andere Wohnheim entsteht über einen privaten Investor.

In beiden Wohnheimen soll jeweils 200 Studenten Platz geboten werden. Beide Bauprojekte werden aber wohl nicht vor 2021 bezugsfertig sein.

Am Wohnheim Hubland 16 wird zudem geprüft, ob eine Erweiterung auf 150 weitere Plätze möglich ist.

Voraussetzung hier wäre noch der Grunderwerb von der Stadt Würzburg sowie Zuschüsse. chk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018